Torino città per le donne | raccolta firme per una legge per promuovere la parità di genere

Il Piemonte è l'unica regione non a statuto speciale che ancora non si è dotata di una propria legge elettorale rispettosa del principio delle pari opportunità. E i risultati sono davanti agli occhi di tutti: nell'attuale consiglio regionale su 51 consiglieri solo 8 sono donne.Alla luce di questa situazione, Torino città per le donne ha elaborato una proposta di legge elettorale che promuove l'equilibrio della rappresentanza e le condizioni di parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive di Consigliere regionale e di Presidente della Regione Piemonte e ha avviato la raccolta delle firme delle elettrici e degli elettori.Da oggi e per i prossimi sei mesi sarà possibile firmare la proposta di

