Stefano De Martino ‘fugge’ con l’amore della sua vita: le immagini social (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo le voci sul presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, Stefano De Martino si è concesso un’inaspettata vacanza in un posto molto speciale con l’amore della sua vita. Il conduttore ha appena pubblicato uno scatto particolare che ha fatto letteralmente scatenare i followers. La location è mozzafiato e la didascalia anche. Scopriamo di cosa si tratta. Stefano-De-Martino-AltranotiziaStefano De Martino si sta regalando un momento di relax su una spiaggia deserta assieme all’amore della sua vita. Ecco chi ha portato con sé per questa dolce pausa lontano da tutto e tutti. Stefano De Martino, romantica fuga d’amore Il nome di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo le voci sul presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez,Desi è concesso un’inaspettata vacanza in un posto molto speciale consua. Il conduttore ha appena pubblicato uno scatto particolare che ha fatto letteralmente scatenare i followers. La location è mozzafiato e la didascalia anche. Scopriamo di cosa si tratta.-De--AltranotiziaDesi sta regalando un momento di relax su una spiaggia deserta assieme alsua. Ecco chi ha portato con sé per questa dolce pausa lontano da tutto e tutti.De, romantica fuga d’amore Il nome di ...

Advertising

VanityFairIt : Il ballerino potrebbe tornare, per il secondo anno consecutivo, a occupare la poltrona rossa del serale del talent… - infoitcultura : Stefano De Martino inarrestabile, è pronto a farlo di nuovo: i fan non sono più nella pelle - infoitcultura : Made in Sud, Stefano de Martino affiancato proprio da lei? Chi sarà la nuova conduttrice nel programma RAI - infoitcultura : Stefano De Martino, ricerca forsennata per una ‘compagna’: se lo contendono in due - infoitcultura : Stefano De Martino non si nasconde più: finalmente la notizia che tutti aspettavano -