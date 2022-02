Spalletti duro: “A Cagliari c’è stata più voglia di salvezza che di scudetto!” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In conferenza stampa, all’interno del centro sportivo di Castel Volturno, Luciano Spalletti ha risposto a diverse domande sul suo Napoli: alcune anche riguardanti la trasferta non felicissima di lunedì a Cagliari. FOTO: Getty – Napoli Cagliari Spalletti chiarissimo: “Lunedì è stata più lotta di salvezza che di scudetto” Il tecnico azzurro ha commentato così il pareggio dei suoi all’Unipol Domus contro gli uomini dell’ex Walter Mazzarri: “La lezione che abbiamo appreso starà nelle cose che metteremo in campo, e faremo capire quanto per noi è importante questa vittoria. È il modo in cui ci comporteremo che lo farà capire. La partita di Cagliari ha fatto capire che c’è stata più voglia di salvezza che di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In conferenza stampa, all’interno del centro sportivo di Castel Volturno, Lucianoha risposto a diverse domande sul suo Napoli: alcune anche riguardanti la trasferta non felicissima di lunedì a. FOTO: Getty – Napolichiarissimo: “Lunedì èpiù lotta diche di scudetto” Il tecnico azzurro ha commentato così il pareggio dei suoi all’Unipol Domus contro gli uomini dell’ex Walter Mazzarri: “La lezione che abbiamo appreso starà nelle cose che metteremo in campo, e faremo capire quanto per noi è importante questa vittoria. È il modo in cui ci comporteremo che lo farà capire. La partita diha fatto capire che c’èpiùdiche di ...

Advertising

cn1926it : Corsa scudetto, calendario duro per il #Napoli: gli infortuni pesano per #Spalletti - CalcioNews24 : ??#Spalletti duro con i suoi dopo #cagliarinapoli?? - calciomercatoit : ??#CagliariNapoli, duro colpo alla testa per #DiLorenzo: cambio obbligato con #Malcuit - cn1926it : FOCUS Il #Cagliari di #Mazzarri è un osso duro: #Spalletti sorride per un dato da #Scudetto! - Salvato95551627 : RT @serieAnews_com: #BarcellonaNapoli, duro attacco di #Pique nel post partita agli azzurri -