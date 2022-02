“Sono preoccupato per Delia Duran”: la rivelazione fa tremare i telespettatori (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una rivelazione riguardante Delia Duran fa preoccupare tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip: le parole che hanno fatto scattare l’allarme. Dal suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6, Delia Duran si è rivelata una grandissima protagonista della trasmissione. Adesso però a parlare è un suo ex partner, che allarma i fan L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Unariguardantefa preoccupare tutti idel Grande Fratello Vip: le parole che hanno fatto scattare l’allarme. Dal suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6,si è rivelata una grandissima protagonista della trasmissione. Adesso però a parlare è un suo ex partner, che allarma i fan L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

SimoneAlliva : #Cappato 'Il giudice Amato è una personalità molto politica, e questa è una decisione politica. Se la corte dichiar… - Malvy34087444 : RT @Ylenz_: Jess: “tu ti sei preoccupato di farmi mangiare?” Barù: “certo che me ne sono preoccupato!” ?? #jeru - Giornaleditalia : L'acqua è la società in cui viviamo: da due anni è torbida e io sono preoccupato - carmelo_lipari : RT @rob_carnevale: Io sono abbastanza schifato. 7 mln all anno per vedere sta merda. Poi fate voi e il vostro VateR #AllegriOut in panchina… - hatarumor : @neap_psycho Sono preoccupato per il covid! ???? -