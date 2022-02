Sci Alpino, slalom CDM Garmisch: sette gli azzurri convocati (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terminato gli impegni olimpici con la recente manifestazione di Pechino, tornano gli appuntamenti di sci Alpino. In particolare, il programma della Coppa del Mondo di slalom offre un doppio appuntamento sui pendii di Garmisch-Partenkirchen. Si gareggia, infatti, sia sabato 26 che domenica 27 febbraio, con due manche previste in entrambe i giorni alle 9:30 e alle 12:30. Per l’Italia, in un tracciato in cui il successo azzurro manca dal 2009 con Moelgg, in gara Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Federico Liberatore e Tobias Kastlunger. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terminato gli impegni olimpici con la recente manifestazione di Pechino, tornano gli appuntamenti di sci. In particolare, il programma della Coppa del Mondo dioffre un doppio appuntamento sui pendii di-Partenkirchen. Si gareggia, infatti, sia sabato 26 che domenica 27 febbraio, con due manche previste in entrambe i giorni alle 9:30 e alle 12:30. Per l’Italia, in un tracciato in cui il successo azzurro manca dal 2009 con Moelgg, in gara Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Federico Liberatore e Tobias Kastlunger. SportFace.

