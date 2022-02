Roma, il 6 marzo potrai ammirare la copia perfetta della Gioconda: ecco dove (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La copia perfetta della Gioconda prendete nella sede della Camera dei Deputati di Roma, potrà essere ammirata dai visitatori dal 6 marzo. La tela cui pare abbia contribuito Leonardo stesso, sarà esposta nella ex Sala Gialla oggi Sala Aldo Moro di Montecitorio, e sarà visibile al pubblico all’interno dell’evento ‘Montecitorio a porte aperte’. LEGGI ANCHE: — Leonardo, il giallo non è solo la Gioconda: i misteri sul pittore e sui suoi quadri Era il Dicembre scorso quando dalle pagine de Il Tempo, veniva raccontata la storia del ritrovamento di questa copia perfetta del celebre dipinto di Leonardo esposto al Louvre di Parigi. Era il 2019 quando fu notata ma si pensava fosse semplicemente una copia ... Leggi su funweek (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laprendete nella sedeCamera dei Deputati di, potrà essere ammirata dai visitatori dal 6. La tela cui pare abbia contribuito Leonardo stesso, sarà esposta nella ex Sala Gialla oggi Sala Aldo Moro di Montecitorio, e sarà visibile al pubblico all’interno dell’evento ‘Montecitorio a porte aperte’. LEGGI ANCHE: — Leonardo, il giallo non è solo la: i misteri sul pittore e sui suoi quadri Era il Dicembre scorso quando dalle pagine de Il Tempo, veniva raccontata la storia del ritrovamento di questadel celebre dipinto di Leonardo esposto al Louvre di Parigi. Era il 2019 quando fu notata ma si pensava fosse semplicemente una...

