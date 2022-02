Pd: Calenda, penso abbia scelto il M5s (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se il Pd deve scegliere Azione e il M5s, "credo che Conte abbia già vinto" perché i sondaggi lo danno più forte "ma penso che il M5s non esprima una cultura di governo e che coi numeri e i sondaggi si ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se il Pd deve scegliere Azione e il M5s, "credo che Contegià vinto" perché i sondaggi lo danno più forte "mache il M5s non esprima una cultura di governo e che coi numeri e i sondaggi si ...

Advertising

maurizioft : @LValentini93 @vanabeau @gloquenzi @PoliticaPerJedi ho rinunciato a far polemica con Calenda, solo un po' di ironia… - micheleorsini71 : RT @mamo75r: @1ettoreb @CarloCalenda @matteorenzi Comprensibile... difficile accostarsi a Renzi visti i gravi peccati di egocentrismo e pe… - mamo75r : @1ettoreb @CarloCalenda @matteorenzi Comprensibile... difficile accostarsi a Renzi visti i gravi peccati di egocen… - CasatiSilvano : RT @ardigiorgio: Penso Calenda abbia spiegato bene questa polemica inutile.Nei palazzi si sta così.Che non vuol dire farci in alleanza orga… - carlodesdorides : RT @ardigiorgio: Penso Calenda abbia spiegato bene questa polemica inutile.Nei palazzi si sta così.Che non vuol dire farci in alleanza orga… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda penso Pd: Calenda, penso abbia scelto il M5s ...perché i sondaggi lo danno più forte "ma penso che il M5s non esprima una cultura di governo e che coi numeri e i sondaggi si debba andare cauti". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a ...

Il ministero degli Esteri russo a Di Maio: 'La sua diplomazia è assaggiare piatti esotici e viaggi a vuoto', Calenda lo difende in diretta ma ci crede poco e ride La dichiarazione è stata commentata a Tagadà, su La7, da Calenda che ha detto: "Massima vicinanza a Di Maio, anche se non la penso come lui, il mio è un esercizio zen di rispetto nei confronti delle ...

Pd: Calenda, penso abbia scelto il M5s - Ultima Ora Agenzia ANSA Pd: Calenda, penso abbia scelto il M5s Se il Pd deve scegliere Azione e il M5s, "credo che Conte abbia già vinto" perché i sondaggi lo danno più forte "ma penso che il M5s non esprima una cultura di governo e che coi numeri e i sondaggi si ...

Giovanni Toti apre al grande centro con Calenda, Fi e Iv Giovanni Toti apre a una grande alleanza di centro ma senza chiamarlo centro. Che coinvolga Azione di Calenda, Italia Viva e parte di Forza Italia. E che sappia dialogare tanto con la Lega quanto con ...

...perché i sondaggi lo danno più forte "mache il M5s non esprima una cultura di governo e che coi numeri e i sondaggi si debba andare cauti". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a ...La dichiarazione è stata commentata a Tagadà, su La7, dache ha detto: "Massima vicinanza a Di Maio, anche se non lacome lui, il mio è un esercizio zen di rispetto nei confronti delle ...Se il Pd deve scegliere Azione e il M5s, "credo che Conte abbia già vinto" perché i sondaggi lo danno più forte "ma penso che il M5s non esprima una cultura di governo e che coi numeri e i sondaggi si ...Giovanni Toti apre a una grande alleanza di centro ma senza chiamarlo centro. Che coinvolga Azione di Calenda, Italia Viva e parte di Forza Italia. E che sappia dialogare tanto con la Lega quanto con ...