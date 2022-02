Non solo Inter: una big pensa a Christensen (Di giovedì 24 febbraio 2022) In scadenza a giugno con il Chelsea, il 25enne difensore danese Andreas Christensen, accostato all'Inter, piace molto al Bayern Monaco,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) In scadenza a giugno con il Chelsea, il 25enne difensore danese Andreas, accostato all', piace molto al Bayern Monaco,...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - lucasofri : La vera disgrazia sono le nostre teste binarie, di umani: capiamo solo maschi e femmine, capiamo solo buoni e catti… - GuidoDeMartini : ???? PUÒ UN UOMO LIBERO, DA SOLO, SPAVENTARE IL MONDO? ???? se si chiama #Djokovic, è il N1 del tennis e ha liberamente… - druuig : questa cosa la dico facendo un esempio: sarebbe stato adeguato avvisare davide del commento abilista fatto tanto qu… - ontoxy : RT @siriomerenda: Lavrov controlla che Di Maio non sia andato in Russia solo per assaggiare piatti esotici... #DiMaio #Lavrov #RussiaUcrain… -