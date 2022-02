Nathaly Caldonazzo a rischio squalifica? Ecco cosa è emerso VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La gieffinarischia ladopo un’infelice frase rilasciata?cos’è accaduto nella Casa del GFVIP La gieffinanelle ultime ore ha pronunciato un’infelice frase nei confronti di Jessica. L’attrice e showgirl oltre ad essere in nomination questa settimana insieme a Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, si trova al centro di una nuova polemica in Casa. Larischia la? In Casa è scoppiato nuovamente il caos dopo l’ultima frase rilasciata dalla gieffina verso la princess Jessica Selassié. La princess da diversi giorni sta raccontando in Casa cos’è accaduto dopo la diretta di lunedì sera del Grande Fratello Vip. Ogni volta che discute della frase rilasciata da, ...