Napoli, infortunio Malcuit: c’è lesione. Il comunicato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Napoli ha comunicato l’entità dell’infortunio di Malcuit Attraverso una nota ufficiale, il Napoli ha reso nota l’entità dell’infortunio patito da Kevin Malcuit contro il Cagliari. IL comunicato – «Kevin Malcuit, infortunatosi nel match di Cagliari, si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha iniziato da ieri l’iter riabilitativo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilhal’entità dell’diAttraverso una nota ufficiale, ilha reso nota l’entità dell’patito da Kevincontro il Cagliari. IL– «Kevin, infortunatosi nel match di Cagliari, si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato unadi basso grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha iniziato da ieri l’iter riabilitativo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

