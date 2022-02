Migranti | Draghi | ' responsabilità collettiva o azione Ue mai giusta e efficace'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Oltre alle scarse opportunità lavorative, anche l'instabilità politica contribuisce a indurre decine di migliaia di persone, tra cui molti giovani, a emigrare non solo per opportunità, ma per necessità. Un fenomeno che attualmente porta con sé enormi rischi per chi arriva in Europa dal Nord Africa o dai Balcani. E che al momento rappresenta un problema per i Paesi di origine, che perdono energie vitali, e per i Paesi di arrivo, che spesso faticano a integrare i nuovi arrivi, ad accoglierli con dignità". Così il presidente del Consiglio Mario, in un passaggio del suo intervento alla cerimonia di apertura del 'Mediterraneo frontiera di pace', promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Comune di Firenze. "Il mar Mediterraneo ci ricorda che ciò che accade nell'Egeo riguarda anche il Tirreno, ciò che avviene al largo della ...