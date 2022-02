Laura Pausini | precipitata in un buco nero | “Mi sono sentita…”

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)rivela un particolare dramma della sua vita. Una situazione in cui si è sentita sprofondare velocemente e senza via di uscita Una cantante italiana che ha raggiunto il successo anche a livello internazionale.ha davvero fatto tanta strada, anche se durante il suo percorso ha dovuto affrontare non poche difficoltà. 48 anni, nata in Emilia Romagna,ha ereditato la sua passione per la musica direttamente da suo padre Fabrizio. Il giorno del suo ottavo compleanno entra ufficialmente a far parte del mondo della musica, quando esordisce cantando il brano Dolce Remì in un ristorante di Bologna. Proprio in quel locale incontra e conosce Lucio Dalla. Inizia poi ad affiancare suo padre, cantante di piano bar, ...