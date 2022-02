La Insta360 Go 2 ora in offerta strepitosa | la mini action cam non è mai stata più attraente!

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Vi serve unacam che non sia troppo ingombrante, ma allo stesso tempo capace di offrirci delle ottime impostazioni da poter sfruttare nel momento del bisogno? Crediamo di avere tra le mani esattamente ciò che tutti voi state cercando. L’Go 2, molto piccola ma allo stesso tempo prestante. Non tutte lecam possono essere prodotte come questa, ecco perché è speciale – Computermagazine.itSi tratta dell’Go 2, la quale è considerata l’cam più piccola del mondo. Infatti, è talmente minuscola da poter essere agganciata su un animale domestico oppure altri oggetti di medie e grandi dimensioni. Ciò che stupisce, oltretutto, è che possa comunque sia mantenere un’ottima qualità per via del fatto che abbia molto da offrire. Infatti, le specifiche che ha da ...