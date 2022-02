I cani sono in grado di rilevare il Covid-19 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Secondo uno studio dell’Università Politecnica delle Marche, i cani sarebbero in grado di individuare il Covid-19 con una specificità superiore a quella dei test rapidi Si chiama “C19 screendog”, il primo studio italiano ed internazionale che dimostra come i cani da rilevamento siano in grado di individuare una persona positiva al Coronavirus con una sensibilità e specificità addirittura maggiori rispetto a quella dei test antigenici rapidi. Lo studio, che ha visto l’Università Politecnica delle Marche come ente capofila, ha interessato 1251 soggetti, ai quali è stato prelevato un campione di sudore che è stato poi fatto annusare ai cani. Essi, adeguatamente addestrati dagli educatori cinofili, segnalavano la positività di un soggetto semplicemente sedendosi. In una terza ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Secondo uno studio dell’Università Politecnica delle Marche, isarebbero indi individuare il-19 con una specificità superiore a quella dei test rapidi Si chiama “C19 screendog”, il primo studio italiano ed internazionale che dimostra come ida rilevamento siano indi individuare una persona positiva al Coronavirus con una sensibilità e specificità addirittura maggiori rispetto a quella dei test antigenici rapidi. Lo studio, che ha visto l’Università Politecnica delle Marche come ente capofila, ha interessato 1251 soggetti, ai quali è stato prelevato un campione di sudore che è stato poi fatto annusare ai. Essi, adeguatamente addestrati dagli educatori cinofili, segnalavano la positività di un soggetto semplicemente sedendosi. In una terza ...

