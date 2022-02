Hong Kong travolta dalla quinta ondata di Covid: obbligo di 3 tamponi per tutti i residenti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mentre l’Europa procede verso un graduale ritorno alla normalità, Hong Kong sta fronteggiando la quinta ondata di Covid, dovuta alla variante Omicron. È la peggiore che si trova ad affrontare dall’inizio della pandemia: lunedì il record di +7.533 contagi e 13 morti, tra cui una bambina di appena 11 mesi. Al momento, Hong Kong viaggia sui 5mila casi giornalieri, un numero enorme considerando che, dall’inizio della pandemia fino allo scorso dicembre, aveva registrato in totale solamente 12mila positivi e 200 decessi. La governatrice Carrie Lam ha annunciato che a partire dal mese di marzo ognuno dei 7,5 milioni di residenti dovrà sottoporsi a tre cicli di tamponi obbligatori. Il governo ha annunciato che i tamponi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mentre l’Europa procede verso un graduale ritorno alla normalità,sta fronteggiando ladi, dovuta alla variante Omicron. È la peggiore che si trova ad affrontare dall’inizio della pandemia: lunedì il record di +7.533 contagi e 13 morti, tra cui una bambina di appena 11 mesi. Al momento,viaggia sui 5mila casi giornalieri, un numero enorme considerando che, dall’inizio della pandemia fino allo scorso dicembre, aveva registrato in totale solamente 12mila positivi e 200 decessi. La governatrice Carrie Lam ha annunciato che a partire dal mese di marzo ognuno dei 7,5 milioni didovrà sottoporsi a tre cicli diobbligatori. Il governo ha annunciato che i...

