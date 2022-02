Gruppi moda al pre-Covid. Hermes top. Prada prima fra italiani (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 2021 è stato un anno di forte ripresa per il comparto della moda. Nei primi nove mesi i maggiori player mondiali del settore hanno registrato un rimbalzo del giro d'affari del +32%. Il mercato europeo ha spinto meno (+25%), penalizzato dagli ancora limitati flussi turistici, mentre quello asiatico ha visto un'accelerazione sulla scia della Cina (+38% escludendo il Giappone) insieme con quello americano (+37%, trainato dagli Stati Uniti). Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 2021 è stato un anno di forte ripresa per il comparto della. Nei primi nove mesi i maggiori player mondiali del settore hanno registrato un rimbalzo del giro d'affari del +32%. Il mercato europeo ha spinto meno (+25%), penalizzato dagli ancora limitati flussi turistici, mentre quello asiatico ha visto un'accelerazione sulla scia della Cina (+38% escludendo il Giappone) insieme con quello americano (+37%, trainato dagli Stati Uniti). Segui su affar.it

Advertising

Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: 'La moda italiana è in buona ripresa (+20% rispetto al 2020) ma siamo ancora sotto i 90 miliardi del 2019. I grandi grupp… - LaRagione_eu : 'La moda italiana è in buona ripresa (+20% rispetto al 2020) ma siamo ancora sotto i 90 miliardi del 2019. I grandi… - giuliog : RT @RepubblicaAF: Moda, rimbalzo nel 2021: il giro d'affari dei grandi gruppi aumenta del 32%. Al primo posto per ricavi c'è LVMH https://t… - RepubblicaAF : Moda, rimbalzo nel 2021: il giro d'affari dei grandi gruppi aumenta del 32%. Al primo posto per ricavi c'è LVMH… - Energia__Pura : @rebeka4711 @alessia_dream01 Sono quarant'anni che alle sfilate di moda è pieno di mascherati da donna. E 50 e 60 o… -