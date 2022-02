Filming Italy Los Angeles 2022 | presentata la 7ª edizione con Muccino | Esposito e Pellegrini

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Presentato ilLos, il festival che promuove l’audiovisivo italiano negli Stati Uniti: tra le opere in rassegna l’ultimo film di Gabriele, il docu-film su Federicae la stagione finale di Gomorra – La serie con SalvatoreAl via la settimadelLosFestival, che si terrà dal 28 febbraio fino al 3 marzoa Los. Creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e dall’Istituto Italiano di Cultura Los, il festival, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana ...

Presentato oggi in conferenza stampa il programma della settima edizione di- Los Angeles con l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles che si terrà dal 28 febbraio fino al 3 marzo 2022 a Los Angeles, in collaborazione con APA (Associazione Produttori ...- Los Angeles, torna in presenza senza dimenticare l'esperienza digitale. Per il pubblico italiano dal 28 febbraio su MYmovies numerose masterclass gratuite con i grandi talent del ...Da Gabriele Muccino a Salvatore Esposito: il programma del Filming Italy Los Angeles Festival. La VII edizione torna in presenza, dal 28 febbraio al 3 marzo all'Istituto Italiano di Cultura Harmony Go ...È stato presentato oggi in conferenza stampa il programma della settima edizione di Filming Italy - Los Angeles con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles che si terrà dal 28 febbraio fino al 3 ...