F1, Test Barcellona 2022: Mercedes e Red Bull copiano una soluzione Ferrari. L'analisi della prima giornata (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un buon inizio ma…La prima giornata dei Test di F1 a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Un day-1 atteso per via delle nuove monoposto che caratterizzeranno il campionato 2022. Le vetture a effetto suolo con gomme da 18 pollici non hanno deluso le attese e i team hanno dimostrato di interpretare in vari modi il regolamento con soluzioni ardite, spinte ed estreme. Che cosa possiamo trarre da questa prima giornata? Il primo dato è che la Ferrari c'è e questo non dispiace. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz si sono piazzate in seconda e terza posizione, precedute solo dalla McLaren del britannico Lando Norris che negli ultimi minuti della sessione si è giocato il "jolly" della ...

