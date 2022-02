Ericsson espande il suo portafoglio 5G | ecco le novità

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha migliorato gli strumenti per il 5G, rendendoli maggiormente efficaci rispetto a prima per farci capire che non abbia intenzione di lasciare indietro il suodi reti. Cosa ha migliorato?si aggiorna con dei dispositivi fenomenali – Computermagazine.itnon è rimasta a mani vuote in questo periodo: difatti ha annunciato di aver migliorato ancora di più il proprioRAN, acronimo di Reti di Accesso Radio. Praticamente si parla di un nuovo potenziamento rivolto a sette nuove soluzioni che avranno l’obiettivo di sostenere e implementare il 5G anche nei provider. Queste aggiunte avranno modo di avviare un risparmio energetico sensibile e che aumenterà fino a dieci volte la capacità massima raggiungibile. Grazie a ciò si otterrà una ...