Draghi | Italia in ripresa | governo aiuterà chi è in difficoltà

Advertising

FrancescoLollo1 : Nonostante le reiterate e molteplici richieste provenienti da Fratelli d’Italia, #Draghi snobba il Parlamento itali… - Open_gol : Perché il gas costa così tanto? Qui qualche spiegazione - AndreaMarcucci : Auspico dopo l’emergenza una maggioranza che abbia un collante politico e culturale ben più forte dell'attuale. Pen… - Matzshrd : RT @ldigiov: Paolo Maddalena - vice presidente emerito della Corte costituzionale: 'Il governo Draghi non fa gli interessi dell’Italia: i c… - GaetanoBresci9 : RT @ultimora_pol: #Italia Mario #Draghi: 'Lo stato di emergenza non sarà rinnovato. Dal 31 marzo stop anche al sistema dei colori.' @ultim… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Italia

Corriere della Sera

In momenti di crisi " dice" dobbiamo ancora più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo devono realizzarsi oltre i ..., non prorogheremo stato emergenza. Lo ha detto il Premier parlando a Firenze dvanti a imprenditori news in aggiornamentoBassetti ha rivolto "un saluto particolare" al presidente del Consiglio Draghi: "Lo ringrazio calorosamente della sua presenza e soprattutto dello sforzo che quotidianamente rivolge all'azione di ...Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier ha spiegato inoltre che l'Italia non sarà più divisa per colori e che non saranno obbligatorie le mascherine all'aperto così come ...