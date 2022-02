Covid oggi Sardegna, 1.609 contagi e 12 morti: bollettino 23 febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.609 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 23 febbraio. Si registrano inoltre altri 12 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11528 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 352 (-12 ). Sono 34.082 i casi di isolamento domiciliare (-1012 ). Si registrano 12 decessi: due donne di 82 e 88 anni e due uomini di 73 e 94 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 86 anni e un uomo di 84, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 50 anni e due uomini di 77 e 80 anni, residenti nella provincia di Sassari; due uomini di 87 e 90 anni, residenti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.609 i nuovidainsecondo ildi, 23. Si registrano inoltre altri 12. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11528 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 352 (-12 ). Sono 34.082 i casi di isolamento domiciliare (-1012 ). Si registrano 12 decessi: due donne di 82 e 88 anni e due uomini di 73 e 94 anni, residenti nella provincia del Sud; una donna di 86 anni e un uomo di 84, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 50 anni e due uomini di 77 e 80 anni, residenti nella provincia di Sassari; due uomini di 87 e 90 anni, residenti ...

