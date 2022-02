Covid: Draghi, 'governo non prorogherà stato emergenza, stop zone a colori' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Il governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del governo non prorogare lo stato d'emergenza oltre il 31 marzo". L'annuncio, atteso, arriva dal premier Mario Draghi a Firenze, nell'incontro con le autorità e il tessuto imprenditoriale fiorentino al Teatro del Maggio Musicale. Dal primo aprile, dunque, "non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Ilè consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione delnon prorogare lod'oltre il 31 marzo". L'annuncio, atteso, arriva dal premier Marioa Firenze, nell'incontro con le autorità e il tessuto imprenditoriale fiorentino al Teatro del Maggio Musicale. Dal primo aprile, dunque, "non sarà più in vigore il sistema dellecolorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da ...

FdI, sabato Meloni in Usa interviene al Cpac 2022 Giorgia Meloni partecipa ufficialmente al Cpac 2022. La presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr Party (Partito dei conservatori e dei riformisti europei) interviene al Conservative Political Action C ...

