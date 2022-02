Claudio Mandia, polizia di New York: “Morto per impiccagione”. Genitori: “Misure primitive del college lo hanno spinto al suicidio” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fino ad ora era una delle ipotesi più attendibili, adesso arriva la conferma: Claudio Mandia, il 17enne di Battipaglia che studiava in un college a New York, è Morto per impiccagione. È quanto infatti dichiara il dipartimento di polizia di Mt. Pleasant in un comunicato, in cui spiega che la mattina del 17 febbraio ha risposto a una chiamata di emergenza per una persona suicida dalla Ef Academy, nello stato di New York. “Entrando nella stanza – si legge nella nota diffusa – gli agenti hanno scoperto uno studente maschio di 17 anni, deceduto. La morte è avvenuta per impiccagione. Immediatamente è stata avviata un’indagine”. I Genitori del ragazzo accusano il college di aver riservato al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fino ad ora era una delle ipotesi più attendibili, adesso arriva la conferma:, il 17enne di Battipaglia che studiava in una New, èper. È quanto infatti dichiara il dipartimento didi Mt. Pleasant in un comunicato, in cui spiega che la mattina del 17 febbraio ha risposto a una chiamata di emergenza per una persona suicida dalla Ef Academy, nello stato di New. “Entrando nella stanza – si legge nella nota diffusa – gli agentiscoperto uno studente maschio di 17 anni, deceduto. La morte è avvenuta per. Immediatamente è stata avviata un’indagine”. Idel ragazzo accusano ildi aver riservato al ...

