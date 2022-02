Ucraina | Draghi | da Mosca inaccettabile violazione sovranità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Draghi

La Repubblica

11.30:dura condanna a Mosca su Donbass "Una inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale" dell'. Così il premiersul riconoscimento russo dei territori separatisti del Donbass. Ribadita la "ferma condanna" della decisione del Cremlino. "Siamo in costante contatto con gli alleati ...Crisi tra Russia e, quando potrebbero scattare le sanzioni Le sanzioni contro la Russia ... era stato arrestato nel dicembre 2020 mentre si trovava in [...] Da parte del premier Marioè ...Si tratta di un’inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. Lo ha detto ilpremier Mario Draghi, parlando della crisi russo-ucraina inapertura del ...Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura del suo intervento al Consiglio di Stato per l’insediamento del nuovo presidente Franco Frattini a proposito della crisi in Ucraina.