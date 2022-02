“Storie di vittime innocenti di mafia”, 16 storie di bambini e ragazzi uccisi dalla mafia raccontati in un libro (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella serata di ieri, a Palermo, nel marciapiede antistante la libreria Tante storie di Giuseppe Castronovo, in via L. Ariosto, si è tenuta in video conferenza con l’autrice, la presentazione del libro di Valeria Scafetta, “storie di vittime innocenti di mafia”, condotta e moderata dallo stesso Castronovo. Il libro racconta le vicende di 16 bambini e ragazzi uccisi dalla mafia su un totale a tutt’oggi di ben 109, molti dei quali a tutt’oggi non hanno trovato giustizia. Scopo del libro è ripercorrerne le memorie affinché le loro storie non vengano dimenticate e servano ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella serata di ieri, a Palermo, nel marciapiede antistante la libreria Tantedi Giuseppe Castronovo, in via L. Ariosto, si è tenuta in video conferenza con l’autrice, la presentazione deldi Valeria Scafetta, “didi”, condotta e moderata dallo stesso Castronovo. Ilracconta le vicende di 16su un totale a tutt’oggi di ben 109, molti dei quali a tutt’oggi non hanno trovato giustizia. Scopo delè ripercorrerne le memorie affinché le loronon vengano dimenticate e servano ...

Advertising

Indigo__Moon__ : @_Think_negative E' che sei la prima persona che mi è venuta in mente da poter associare ad un demone omicida, che… - francoinzirillo : #Capaci nuovo #arciprete #DonGiuseppeSalamone succede a #DonPietroMacaluso per 10anni a guida #ChiesaMadre Alcuni m… - Matteo76216 : @a_meluzzi @Elisabe54670791 Beh, è come se avessero detto: 'pecore, su forza, senza fare storie, prendetevi pure la… - MaximTheatino : @storie_italiane @eleonoradaniele Parlerete anche delle false denunce di violenza domestica? Denunce false ad oltre… - MaximTheatino : @storie_italiane la Violenza è violenza e non ha GENERE. In merito alle false accuse di violenza domestica quale è… -