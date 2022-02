SoleLuna, Cristiano Malgioglio tenta di depistare in diretta radio (Di martedì 22 febbraio 2022) SoleLuna, così come Aquila e Pastore Maremmano de Il Cantante Mascherato sono probabilmente le tre maschere più semplici della terza edizione dello show. Se la prima è indossata da Cristiano Malgioglio e la seconda da Alba Parietti (che si è smascherata), la terza è abitata da Riccardo Fogli. Per questo motivo i diretti interessati sono partiti con i primi depistaggi. Alba Parietti – prima di essere smascherata – ha provato a screditare gli indizi su lei a La Vita in diretta parlando di Aquila come una troppo intonata, additando Anna Oxa come ipotetica concorrente. “ Mi diverte pensare che molti sostengano che io sia l’Aquila che ha cantato con Morgan al Cantante Mascherato. Continuate a pensarlo perché ne vado orgogliosa. Molti dicono io sia incapace di cantare e quest’Aquila invece ha fatto un duetto stupendo Io ... Leggi su biccy (Di martedì 22 febbraio 2022), così come Aquila e Pastore Maremmano de Il Cantante Mascherato sono probabilmente le tre maschere più semplici della terza edizione dello show. Se la prima è indossata dae la seconda da Alba Parietti (che si è smascherata), la terza è abitata da Riccardo Fogli. Per questo motivo i diretti interessati sono partiti con i primi depistaggi. Alba Parietti – prima di essere smascherata – ha provato a screditare gli indizi su lei a La Vita inparlando di Aquila come una troppo intonata, additando Anna Oxa come ipotetica concorrente. “ Mi diverte pensare che molti sostengano che io sia l’Aquila che ha cantato con Morgan al Cantante Mascherato. Continuate a pensarlo perché ne vado orgogliosa. Molti dicono io sia incapace di cantare e quest’Aquila invece ha fatto un duetto stupendo Io ...

Advertising

StraNotizie : SoleLuna, Cristiano Malgioglio tenta di depistare in diretta radio - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: SoleLuna, Cristiano Malgioglio tenta di depistare in diretta radio - BITCHYFit : SoleLuna, Cristiano Malgioglio tenta di depistare in diretta radio - PaluzzoM : Cristiano dicci se sei SoleLuna #CTCF - cuorebatticuore : Non posso sentire Cristiano senza pensare a soleluna/la notte di Arisa #CTCF -