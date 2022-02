Salini “Il Pnrr un’occasione storica per riforme e infrastrutture” (Di martedì 22 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Il Pnrr è l’”Occasione Italia”, una opportunità unica per risolvere e superare le debolezze del nostro Paese, per fare riforme necessarie, migliorare la pubblica amministrazione, dotare l’Italia di infrastrutture adeguate e sostenibili in grado di modernizzare le infrastrutture nel Sud del Paese”. Così Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, in un’intervista al Financial Times, sottolineando l’importanza di un approccio collaborativo tra tutte le forze in campo per riportare il Paese a crescere nel lungo periodo. “Siamo il principale gruppo infrastrutturale in Italia, con competenze sviluppate in alcuni dei progetti più complessi al mondo, come il Grand Paris Express in Francia, l’alta velocità in Texas, tratte rilevante della Galleria di Base del Brennero e, tra le ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ilè l’”Occasione Italia”, una opportunità unica per risolvere e superare le debolezze del nostro Paese, per farenecessarie, migliorare la pubblica amministrazione, dotare l’Italia diadeguate e sostenibili in grado di modernizzare lenel Sud del Paese”. Così Pietro, Amministratore Delegato di Webuild, in un’intervista al Financial Times, sottolineando l’importanza di un approccio collaborativo tra tutte le forze in campo per riportare il Paese a crescere nel lungo periodo. “Siamo il principale gruppo infrastrutturale in Italia, con competenze sviluppate in alcuni dei progetti più complessi al mondo, come il Grand Paris Express in Francia, l’alta velocità in Texas, tratte rilevante della Galleria di Base del Brennero e, tra le ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Salini “Il Pnrr un’occasione storica per riforme e infrastrutture” - - nestquotidiano : Salini “Il Pnrr un’occasione storica per riforme e infrastrutture” - Tele_Nicosia : Salini “Il Pnrr un’occasione storica per riforme e infrastrutture” - vivereitalia : Salini 'Il Pnrr un'occasione storica per riforme e infrastrutture' -

Ultime Notizie dalla rete : Salini Pnrr Salini "Il Pnrr un'occasione storica per riforme e infrastrutture" Per Salini "il PNRR è una opportunità per garantire crescita duratura e posti di lavoro ai nostri giovani e ai disoccupati. Come Webuild prevediamo di assumere 9.000 persone in Italia entro il 2022 a ...

Salini 'Il Pnrr un'occasione storica per riforme e infrastrutture' Per Salini "il PNRR è una opportunità per garantire crescita duratura e posti di lavoro ai nostri giovani e ai disoccupati. Come Webuild prevediamo di assumere 9.000 persone in Italia entro il 2022 a ...

Salini “Il Pnrr un’occasione storica per riforme e infrastrutture” Quotidiano di Sicilia Salini “Il Pnrr un’occasione storica per riforme e infrastrutture” Escludere l’opzione del nucleare, oggi come oggi, sarebbe una follia”, aggiunge. Per Salini “il PNRR è una opportunità per garantire crescita duratura e posti di lavoro ai nostri giovani e ai ...

Pnrr: Salini, Webuild prevede 9mila assunzioni in Italia nel 2022 Roma, 22 feb. (LaPresse) – “Il Pnrr è un’opportunità per garantire crescita duratura ... che ci coinvolgono nell’ambito del Piano di ripresa”. Lo afferma Pietro Salini, amministratore delegato di ...

Per"ilè una opportunità per garantire crescita duratura e posti di lavoro ai nostri giovani e ai disoccupati. Come Webuild prevediamo di assumere 9.000 persone in Italia entro il 2022 a ...Per"ilè una opportunità per garantire crescita duratura e posti di lavoro ai nostri giovani e ai disoccupati. Come Webuild prevediamo di assumere 9.000 persone in Italia entro il 2022 a ...Escludere l’opzione del nucleare, oggi come oggi, sarebbe una follia”, aggiunge. Per Salini “il PNRR è una opportunità per garantire crescita duratura e posti di lavoro ai nostri giovani e ai ...Roma, 22 feb. (LaPresse) – “Il Pnrr è un’opportunità per garantire crescita duratura ... che ci coinvolgono nell’ambito del Piano di ripresa”. Lo afferma Pietro Salini, amministratore delegato di ...