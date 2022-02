Programmi TV di stasera, martedì 22 febbraio 2022. Cartabianca, Fuori dal Coro o diMartedì? (Di martedì 22 febbraio 2022) Cartabianca Rai1, ore 21.25: Lea – Un Nuovo Giorno Fiction. 1×05 – Un nuovo giorno. Anna Valle è Lea, un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Ha attraversato un periodo difficile – la pedita del bimbo che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio – ma è riuscita a superarlo e a trasformare il suo dolore in un dono che la rende capace di empatizzare in modo speciale con i suoi piccoli pazienti e con i loro familiari. 1×06 – La casa dei ricordi. L’avvocato di Lea la informa che la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima del divorz – io ha finalmente trovato acquirenti ma Marco si rifiuta di venderla. E quando i due si ritrovano nella casa di campagna e condividono un momento di intensa vicinanza anche Lea si rende conto di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 febbraio 2022)Rai1, ore 21.25: Lea – Un Nuovo Giorno Fiction. 1×05 – Un nuovo giorno. Anna Valle è Lea, un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Ha attraversato un periodo difficile – la pedita del bimbo che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio – ma è riuscita a superarlo e a trasformare il suo dolore in un dono che la rende capace di empatizzare in modo speciale con i suoi piccoli pazienti e con i loro familiari. 1×06 – La casa dei ricordi. L’avvocato di Lea la informa che la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima del divorz – io ha finalmente trovato acquirenti ma Marco si rifiuta di venderla. E quando i due si ritrovano nella casa di campagna e condividono un momento di intensa vicinanza anche Lea si rende conto di ...

