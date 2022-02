Pensionamenti 2023 senza una riforma delle pensioni | quali scenari?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pensionamenti 2023

... ma che oggi sono in sofferenza a causa dei molteplici: penso al cantiere comunale, ... così distribuite negli anni: 60 nel 2022, 52 nel, 36 nel 2024. Concorsi Comune Perugia: profili ......i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/, ... A queste potranno aggiungersi le cattedre derivanti dai2022 (ancora non quantificati).La previsione riguarda la classe quinta, a partire già dal prossimo anno scolastico, e poi anche la classe quarta, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 ... saranno fatte a fronte dei pensionamenti ...La speranza di vita a 65 anni con la pandemia si è ridotta e quindi non ci saranno incrementi dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia né dei requisiti ...