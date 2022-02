Osimhen e Fabian: attenti all’Arsenal, il Napoli sonda gli attaccanti (Di martedì 22 febbraio 2022) Victor Osimhen e Fabian Ruiz verso la cessione, le voci di mercato non si spengono, l’Arsenal lavora a fari spenti sui due calciatori azzurri. Il Newcastle ci ha provato a gennaio, voleva prendere si Fabian che Osimhen, anche perché per lo sceicco Bin Salman non sarebbe stato un problema mettere mano al portafogli, il Napoli però non ne ha voluto sapere. De Laurentiis a gennaio non ha voluto rivoluzionare la squadra di Spalletti, che nonostante lo scivolone col Cagliari, lotta ancora per lo scudetto. Ma per giugno il discorso è totalmente diverso. De Laurentiis ha varato la nuova era del taglio agli ingaggi: questo significa che il monte ingaggi dovrà essere contenuto sui 70 milioni di euro, ovviamente con la qualificazione alla Champions League può cambiare il budget, ma i rinnovi sono complicati e ... Leggi su napolipiu (Di martedì 22 febbraio 2022) VictorRuiz verso la cessione, le voci di mercato non si spengono, l’Arsenal lavora a fari spenti sui due calciatori azzurri. Il Newcastle ci ha provato a gennaio, voleva prendere siche, anche perché per lo sceicco Bin Salman non sarebbe stato un problema mettere mano al portafogli, ilperò non ne ha voluto sapere. De Laurentiis a gennaio non ha voluto rivoluzionare la squadra di Spalletti, che nonostante lo scivolone col Cagliari, lotta ancora per lo scudetto. Ma per giugno il discorso è totalmente diverso. De Laurentiis ha varato la nuova era del taglio agli ingaggi: questo significa che il monte ingaggi dovrà essere contenuto sui 70 milioni di euro, ovviamente con la qualificazione alla Champions League può cambiare il budget, ma i rinnovi sono complicati e ...

