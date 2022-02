Open, il Senato vota sulla relazione pro Renzi (e contro i pm di Firenze): la diretta (Di martedì 22 febbraio 2022) Alle 18.15 è previsto l’intervento, a Palazzo Madama, di Matteo Renzi sul caso Open. La Giunta per le Immunità ha sollevato il conflitto di attribuzione contro i magistrati fiorentini che indagano, tra gli altri, sul leader di Iv per finanziamento illecito. Il Pd voterà a favore, il M5s contro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Alle 18.15 è previsto l’intervento, a Palazzo Madama, di Matteosul caso. La Giunta per le Immunità ha sollevato il conflitto di attribuzionei magistrati fiorentini che indagano, tra gli altri, sul leader di Iv per finanziamento illecito. Il Pd voterà a favore, il M5s. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

petergomezblog : #Open, il Senato vota sulla relazione per sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale a f… - fattoquotidiano : Open, al Senato il voto sulla relazione a favore di Renzi: “Le chat di Whatsapp? No al sequestro, è corrispondenza”… - StefanoFeltri : Renzi e Open, il Pd salva il leader di Italia viva accusato di finanziamento illecito - bladistic : RT @petergomezblog: #Open, il Senato vota sulla relazione per sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale a favor… - CapraiaLimite : RT @radioleopoldait: Tra poco LIVE il discorso di @matteorenzi al Senato sul caso #Open. In diretta su #radioleopolda! Sintonizzatevi! -