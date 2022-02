Open, Grasso: “Chat? Documenti, non corrispondenza. Così cellulare di un mafioso inutilizzabile se scrive a un parlamentare” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Credo sia errato trascinare il Senato in un conflitto di attribuzione che non ha ragione di essere. Ritengo che non ci siano i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione”. A rivendicarlo in Aula il senatore del gruppo Misto-LeU, Pietro Grasso, nel corso delle dichiarazioni di voto sul conflitto di attribuzione nell’ambito del caso Open – Renzi, annunciando il voto contrario di Leu. L’ex presidente del Senato ha ricordato come i messaggi su Whatsapp oggetto della discussione “non rientrano nella nozione di corrispondenza, né costituiscono attività di intercettazione“, ma sono da considerarsi come semplici “Documenti”, ricordando anche come ci sia a confermarlo una “consolidata giurisprudenza della Cassazione”. Grasso ha sottolineato come al contrario “la relazione considera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) “Credo sia errato trascinare il Senato in un conflitto di attribuzione che non ha ragione di essere. Ritengo che non ci siano i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione”. A rivendicarlo in Aula il senatore del gruppo Misto-LeU, Pietro, nel corso delle dichiarazioni di voto sul conflitto di attribuzione nell’ambito del caso– Renzi, annunciando il voto contrario di Leu. L’ex presidente del Senato ha ricordato come i messaggi su Whatsapp oggetto della discussione “non rientrano nella nozione di, né costituiscono attività di intercettazione“, ma sono da considerarsi come semplici “”, ricordando anche come ci sia a confermarlo una “consolidata giurisprudenza della Cassazione”.ha sottolineato come al contrario “la relazione considera ...

