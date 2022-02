Meteo martedì: ancora in parte instabile, con rovesci e venti forti. Ecco dove (Di martedì 22 febbraio 2022) Previsioni Meteo Italia SITAUZIONE. Il fronte di aria fredda giunto nella giornata di lunedì continuerà la sua marcia verso la Grecia interessando infine anche il Sud Italia che nella giornata di martedì continuerà a risentire di una instabilità diffusa, anche spiccata in mattinata. Attesi ancora rovesci, temporali e grandinate con nevicate in Appennino fino a quote di bassa montagna o di alta collina con venti molto forti settentrionali e mari burrascosi. Nel contempo l’alta pressione delle Azzorre tornerà ad interessare le regioni centro settentrionali portando ad una maggiore stabilità. Meteo martedì 22 FEBBRAIO. Nord, residue nevicate al mattino sui settori confinali alpini specie tra Piemonte e Lombardia in rapido esaurimento. In prevalenza ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) PrevisioniItalia SITAUZIONE. Il fronte di aria fredda giunto nella giornata di lunedì continuerà la sua marcia verso la Grecia interessando infine anche il Sud Italia che nella giornata dicontinuerà a risentire di una instabilità diffusa, anche spiccata in mattinata. Attesi, temporali e grandinate con nevicate in Appennino fino a quote di bassa montagna o di alta collina conmoltosettentrionali e mari burrascosi. Nel contempo l’alta pressione delle Azzorre tornerà ad interessare le regioni centro settentrionali portando ad una maggiore stabilità.22 FEBBRAIO. Nord, residue nevicate al mattino sui settori confinali alpini specie tra Piemonte e Lombardia in rapido esaurimento. In prevalenza ...

Advertising

DPCgov : ?? Martedì #22febbraio ????#allertaGIALLA meteo-idro ?? su settori di Puglia, Calabria e Sicilia ?? Consulta il bolletti… - DPCgov : ?? Martedì #15febbraio ??Nevicate a quote basse su Piemonte, Lombardia e Liguria ????Allerta gialla in 8… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ?? Martedì #22febbraio ????#allertaGIALLA meteo-idro ?? su settori di Puglia, Calabria e Sicilia ?? Consulta il bollettino per conos… - RSD_studiodelta : ? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, martedì 22 febbraio 2022 ?? - iWebRadio : Programmi in Onda: Martedì 22 Febbraio 2022 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) - ore 08.30 ' Coming Soon ( tr… -