Le Signorine: una piacevole tragicommedia (Di martedì 22 febbraio 2022) di Marco De Chiara e Stefano De Domenico Il 12 e 13 febbraio è andato in scena al "Teatro Delle Arti", lo spettacolo "Le Signorine", un misto tra genere comico e tragico. Il teatro in cui si sono esibite le due protagoniste campane, Isa Danieli e Giuliana De Sio, rispettivamente di origine napoletana e salernitana, ha accolto, un pubblico numero e molto partecipe. "Le Signorine" è una tragicommedia realizzata dall'autore Gianni Clementi, messa in scena dal regista Pierpaolo Sepe e recitata da due attrici di altissimo livello, ovvero Isa Danieli e Giuliana De Sio che impersonavano rispettivamente Rosaria e Addolorata Allocca, due sorelle zitelle e zoppe. La rappresentazione si è svolta in due atti, il primo in cui prevale il genere comico e il secondo in cui a dominare è la corda drammatica, che provoca tristezza e angoscia.

