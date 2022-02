Juve: non basta il gol lampo di Vlahovic. Pareggio (1-1) in casa del Villarreal (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dusan Vlahovic segna il suo primo gol in Champions dopo appena 33 secondi di gioco a Villarreal. Un gol lampo che non basta alla Juve per vincere. I Sottomarini gialli rimettono la sfida in equilibrio nella ripresa con Parejo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dusansegna il suo primo gol in Champions dopo appena 33 secondi di gioco a. Un golche nonallaper vincere. I Sottomarini gialli rimettono la sfida in equilibrio nella ripresa con Parejo L'articolo proviene da Firenze Post.

