Il Giuda che non ti aspetti (Di martedì 22 febbraio 2022) No Surrender è ormai consegnato agli archivi ed è stato un evento molto interessante, dove i colpi di scena non sono certamente mancati (non per quanto riguarda però i vincitori). Si sapeva che ci sarebbero stati dei turn heel o dei cambi di fazione, ma incredibilmente non sono avvenuti quelli che ci si aspettava. Partendo subito dal main event, c’è stato il primo grande colpo di scena. Eddie Edwards, il paladino di Impact, ha voltato le spalle ai suoi colleghi per allearsi all’Honor No More. Sicuramente ci sarà qualcuno che magari se lo aspettava per un motivo o per l’altro, perché ora che il turn heel c’è stato, ripensandoci nelle ultime puntate c’è stata qualche avvisaglia celata. Tutti si aspettavano che il Giuda della situazione sarebbe stato Steve Maclin, e invece no, per fortuna aggiungerei. Francamente questa scelta di Eddie Edwards mi ha scioccato ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 22 febbraio 2022) No Surrender è ormai consegnato agli archivi ed è stato un evento molto interessante, dove i colpi di scena non sono certamente mancati (non per quanto riguarda però i vincitori). Si sapeva che ci sarebbero stati dei turn heel o dei cambi di fazione, ma incredibilmente non sono avvenuti quelli che ci si aspettava. Partendo subito dal main event, c’è stato il primo grande colpo di scena. Eddie Edwards, il paladino di Impact, ha voltato le spalle ai suoi colleghi per allearsi all’Honor No More. Sicuramente ci sarà qualcuno che magari se lo aspettava per un motivo o per l’altro, perché ora che il turn heel c’è stato, ripensandoci nelle ultime puntate c’è stata qualche avvisaglia celata. Tutti si aspettavano che ildella situazione sarebbe stato Steve Maclin, e invece no, per fortuna aggiungerei. Francamente questa scelta di Eddie Edwards mi ha scioccato ...

Zona_Wrestling : #WWE Il Giuda che non ti aspetti - - jakclive : con ira le fortezze della figlia di Giuda; ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. Ghimel Co… - ghostvriter : mio padre che mi dice di stare attento a non perdere la fede è un po come giuda che ti dice di stare attento ai traditori, ma ok sure dad - RobesSimon : E che dire delle tribù pseudolibiche che vanno sotto il nome di ‘PD’? Infiltrati e zeppi di leccapiedi del Giglio T… - GiovannaSerra3 : @alessiaschiaff1 Katia che l’ascolta e non l’appoggia è la risposta che merita …Davide amico per comodo giuda come… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuda che Manila Nazzaro: 'Katia Ricciarelli mi ha minimizzata'/ Lei: 'mai più amiche' Tutto inizia dalle parole di Kabir Bedi che si pronuncia su Manila: 'non mi piace, non per il bacio di Giuda, era grande amica di Soleil e Katia e le ha tradite, poi dopo che ero nominato da lei, le ...

GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Diretta: Nomination per Katia Davide e Nathaly(43a puntata) ...tutte le persone non mi piace manila non solo per il bacio di giuda, era amica di soleil e l'ha tradita, era amica di Katia e l'ha tradita, dopo la nomination le ho chiesto perché e mi ha detto che ...

Il municipio VII vuole piantare 140 alberi su strade e rotatorie RomaToday Ecco come Macron coccola Edf e Air France “Emmanuel. Un po’ come Giuda che celebra la messa di Pasqua” Per Olivier Marleix, che ha presieduto la commissione d’inchiesta dell’Assemblea nazionale – la prima dell’attuale quinquennato – quel ...

GF Vip, Kabir duro su Manila dopo l’eliminazione: “Ecco chi ha tradito!” Quest’ultimo non appena ha fatto il suo ingresso in studio ha accusato Manila Nazzaro affermando: “Tra tutte le persone nella casa non mi piace non solo perchè mi ha dato il bacio di giuda ... 6 è ...

Tutto inizia dalle parole di Kabir Bedisi pronuncia su Manila: 'non mi piace, non per il bacio di, era grande amica di Soleil e Katia e le ha tradite, poi dopoero nominato da lei, le ......tutte le persone non mi piace manila non solo per il bacio di, era amica di soleil e l'ha tradita, era amica di Katia e l'ha tradita, dopo la nomination le ho chiesto perché e mi ha detto...“Emmanuel. Un po’ come Giuda che celebra la messa di Pasqua” Per Olivier Marleix, che ha presieduto la commissione d’inchiesta dell’Assemblea nazionale – la prima dell’attuale quinquennato – quel ...Quest’ultimo non appena ha fatto il suo ingresso in studio ha accusato Manila Nazzaro affermando: “Tra tutte le persone nella casa non mi piace non solo perchè mi ha dato il bacio di giuda ... 6 è ...