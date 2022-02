Gol Vlahovic: uragano sul Villarreal in 32 secondi. Esordio Champions da sogno (Di martedì 22 febbraio 2022) per il serbo della Juventus Ci ha messo 32 secondi netti Dusan Vlahovic ad abbattersi sul Villarreal. Gol all’Esordio in Champions League al suo primo pallone toccato. 32 – Dusan Vlahovic è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32 secondi) a segnare il suo primo gol in Coppa dei Campioni/Champions League; è inoltre il primo bianconero a segnare all'Esordio nella moderna #UCL nella fase a eliminazione diretta. Devastante. pic.twitter.com/lhmWaZdpP4— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) February 22, 2022 Cominciano bene gli ottavi di Champions della Juventus grazie a una prodezza dell’uomo del momento in casa bianconera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) per il serbo della Juventus Ci ha messo 32netti Dusanad abbattersi sul. Gol all’inLeague al suo primo pallone toccato. 32 – Dusanè il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32) a segnare il suo primo gol in Coppa dei Campioni/League; è inoltre il primo bianconero a segnare all'nella moderna #UCL nella fase a eliminazione diretta. Devastante. pic.twitter.com/lhmWaZdpP4— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) February 22, 2022 Cominciano bene gli ottavi didella Juventus grazie a una prodezza dell’uomo del momento in casa bianconera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

