Gemma Galgani e lo sfogo sulla maternità mancata | Forse il mio amore è rimasto inespresso

È molto commossamentre parla di sè e del dramma di non essere mai diventata mamma. A ' Uomini e Donne ' la dama del trono over si lascia andare a una confessione e, citando una recente ...

È molto commossamentre parla di sè e del dramma di non essere mai diventata mamma. A ' Uomini e Donne ' la dama del trono over si lascia andare a una confessione e, citando una recente intervista, ...'Tu sei più che penosa, tu sei semplicemente disgustosa. E potrei anche aumentare i termini credimi':ha perso le staffe con Nadia a Uomini e donne . Le due dame del trono over sono interessate allo stesso cavaliere. Tutto è iniziato quando Nadia ha detto di non aver gradito un'...Gemma Galgani piange a Uomini e Donne rivelando di aver rilasciato un’intervista e di aver risposto ad una domanda sulla maternità. Gemma Galgani protagonista della puntata di Uomini e Donne trasmessa ...Questa nuova puntata di Uomini e Donne è iniziata con un durissimo confronto tra Nadia e Gemma Galgani, le quali sono interessate allo stesso uomo. Difatti la prima non ha gradito per nulla ...