Cupra Formentor VZ5 - Cinque cilindri per andare di traverso - VIDEO

Per il quarto compleanno della Cupra abbiamo confezionato un VIDEO particolare per un'auto un po' speciale, la Formentor VZ5, quella col Cinque cilindri dell'Audi. Sopratutto quella con la ripartizione attiva della coppia al posteriore: una Formentor integrale, da 390 cavalli, capace di sovrasterzare. Quest'auto ha una serie di particolarità uniche che la rendono di fatto un unicum: ha istinti e prestazioni da superhothatch, ma spazi interni e possibilità d'uso da vera prima auto. In qualche modo potremmo dire che si tratta di un modello per chi è alla ricerca di più versatilità rispetto alla classica due volumi alla Leon maniera; ma non vuole assolutamente rinunciare al meglio che l'attuale tecnologia "da divertimento" può mettere in campo. Buona visione!

