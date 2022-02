Critiche a Spalletti, Alvino sbotta: “Arroganza intollerabile” (Di martedì 22 febbraio 2022) Il pareggio di ieri sera rimediato con il Cagliari ha un po’ deluso gli animi dei tifosi, impazienti di vedere un successo del Napoli che sarebbe potuto salire al primo posto superando Milan e Inter. Ma considerando la brutta prestazione degli azzurri, si è da subito accesa la vena polemica che ha scatenato i soliti dibattiti di chi fosse la colpa della prestazione calante, fra i cui è emersa anche qualche critica al tecnico Luciano Spalletti. Luciano Spalletti e Eljif Elmas, Cagliari-NapoliAl riguardo interviene il giornalista napoletano Carlo Alvino, il quale attraverso Twitter, difende il tecnico di Certaldo. Questo quanto emerso: “Si fingono tifosi per mera convenienza. Poi mettono davanti a tutto solo le loro idee. La burbanzosa prosopopea di chi oggi intende dare lezioni a Spalletti è veramente ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Il pareggio di ieri sera rimediato con il Cagliari ha un po’ deluso gli animi dei tifosi, impazienti di vedere un successo del Napoli che sarebbe potuto salire al primo posto superando Milan e Inter. Ma considerando la brutta prestazione degli azzurri, si è da subito accesa la vena polemica che ha scatenato i soliti dibattiti di chi fosse la colpa della prestazione calante, fra i cui è emersa anche qualche critica al tecnico Luciano. Lucianoe Eljif Elmas, Cagliari-NapoliAl riguardo interviene il giornalista napoletano Carlo, il quale attraverso Twitter, difende il tecnico di Certaldo. Questo quanto emerso: “Si fingono tifosi per mera convenienza. Poi mettono davanti a tutto solo le loro idee. La burbanzosa prosopopea di chi oggi intende dare lezioni aè veramente ...

Advertising

Giovanni5gran : @Saalvatore4 Move on Un grande comunicatore (e gestore) Spalletti, forse il migliore mai avuto da #Adl. Ieri, co… - myownblue : Dunque, ripeto, si possono e si devono muovere critiche a Spalletti, ma sto leggendo addirittura complottismi su co… - myownblue : Ci tengo a dire anche che nessuno è esente da critiche, men che meno Spalletti, ma scegliere proprio questa per att… - myownblue : Leggo critiche a Spalletti in cui lo si accusa di non saper vincere e di fallire sempre le occasioni migliori. A qu… - il_conte_x : Fare delle critiche per come è stata affrontata la partita ci sta, soprattutto a caldo. Gettare fango e merda sull… -