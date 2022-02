Covid: Speranza, 'stop quarantena da Paesi extra Ue, si entra con Green pass base' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede "a partire dal 1 marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei le stesse regole già vigenti per i Paesi europei. Per l'ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del Green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Il ministro della Salute Robertoha firmato una nuova ordinanza che prevede "a partire dal 1 marzo, per gli arrivi da tutti ieuropei le stesse regole già vigenti per ieuropei. Per l'ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo".

