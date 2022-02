Covid | Nursind | ' infermieri costretti a turni di oltre 17 ore | è illegale'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Nursind

Tiscali.it

Stefano Barone, Segretario nazionale, è intervenuto ai microfoni de L'Italia s'è Desta condotta dal direttore Gianluca Fabi e ... dentro i repartiin particolare, dove dovevano osservare ...5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... Stefano Barone, Segretario nazionale, è intervenuto ai microfoni de L'Italia s'è Desta condotta ...Tra questi, ad esempio, vi è anche chi ha maturato 18 mesi di servizio durante il periodo covid. Al momento siamo ancora in attesa di notizie su come la Regione Piemonte intenda procedere con i 'preca ...“Chiediamo l'immediata attivazione della ricognizione del personale precario dei vari ruoli sanitari e socio-sanitari in dotazione, affinché si avviino le stabilizzazioni”. E’ quanto dichiara Antonio ...