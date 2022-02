Calciomercato Juventus, Szczesny non è più affidabile: ecco chi sarà il sostituto (Di martedì 22 febbraio 2022) La Juventus è solamente parzialmente soddisfatta del rendimento in stagione di Szczesny e così i bianconeri stanno cercando novità. Il portiere è un ruolo fondamentale ed estremamente complicato e prezioso all’interno di una squadra e non esistono realtà che si possano permettere un estremo difensore non all’altezza delle proprie ambizioni e qualche errore di troppo ha portato la dirigenza della Juventus a valutare un possibile addio di Szczesny per arrivare a un sostituto di grande livello. Wojciech Szczesny Juventus (GettyImages)La Juventus nella sua storia ha sempre avuto una quantità incredibile di portieri di altissimo livello, con Dino Zoff e Gianluigi Buffon che hanno rappresentato l’assoluta eccellenza non solamente del popolo bianconero, ma ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 febbraio 2022) Laè solamente parzialmente soddisfatta del rendimento in stagione die così i bianconeri stanno cercando novità. Il portiere è un ruolo fondamentale ed estremamente complicato e prezioso all’interno di una squadra e non esistono realtà che si possano permettere un estremo difensore non all’altezza delle proprie ambizioni e qualche errore di troppo ha portato la dirigenza dellaa valutare un possibile addio diper arrivare a undi grande livello. Wojciech(GettyImages)Lanella sua storia ha sempre avuto una quantità incredibile di portieri di altissimo livello, con Dino Zoff e Gianluigi Buffon che hanno rappresentato l’assoluta eccellenza non solamente del popolo bianconero, ma ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - MagliaCalcio_ : Dybala tra infortuni e rinnovo | 'Non resta alla Juve. Chiede come Ronaldo' - - vannyj93 : RT @NicoSchira: Entourage di Nicolò #Zaniolo venerdì scorso a Torino: proseguono i contatti con la #Juventus in vista dell’estate. #Biancon… - infoitsalute : Calciomercato, gioielli del Sassuolo: il colpo lo piazza la Juventus - infoitsalute : Calciomercato Juventus, strada spianata per la rivelazione della Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus La Gazzetta dello Sport, Provaci ancora Max I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 22 febbraio 2022, de 'La Gazzetta dello Sport':Provaci ancora Max Il Milan chiede il premio ...

Mercato Inter, dalla Spagna: "L'attaccante può arrivare a prezzo di saldo" ... soprattutto dall'Italia, dal momento che la Juventus e il Milan sono sulle tracce del giocatore ... si potrà spendere in misura maggiore rispetto a quanto fatto nella scorsa sessione di calciomercato, ...

Calciomercato Juve, decisione presa su Rovella Calciomercato.com Juve Stabia-Vibonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Juve Stabia-Vibonese, match valevole per la ventiduesima ... regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella ...

Gli USA e le mani sul campionato di calcio Ma è partita, e quando sarà arrivata alla sua massima velocità, sarà impossibile fermarla. In questo contesto vedo molto male la situazione della Juventus. Squadra che ha fatto dell’egemonia, della ...

I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport La rassegna stampa di.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 22 febbraio 2022, de 'La Gazzetta dello Sport':Provaci ancora Max Il Milan chiede il premio ...... soprattutto dall'Italia, dal momento che lae il Milan sono sulle tracce del giocatore ... si potrà spendere in misura maggiore rispetto a quanto fatto nella scorsa sessione di, ...La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Juve Stabia-Vibonese, match valevole per la ventiduesima ... regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella ...Ma è partita, e quando sarà arrivata alla sua massima velocità, sarà impossibile fermarla. In questo contesto vedo molto male la situazione della Juventus. Squadra che ha fatto dell’egemonia, della ...