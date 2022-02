Borsa: Wall Street apre in calo, Dj - 0,57%, Nasdaq - 0,97% (Di martedì 22 febbraio 2022) Wall Street apre in calo con le tensioni in Ucraina. Il Dow Jones perde lo 0,57% a 33.895,25 punti, il Nasdaq cede lo 0,97% a 13.432,11 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,48% a 4.327,86 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022)incon le tensioni in Ucraina. Il Dow Jones perde lo 0,57% a 33.895,25 punti, ilcede lo 0,97% a 13.432,11 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,48% a 4.327,86 ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Wall Borse in fibrillazione per la crisi geopolitica. Il Brent vicino ai 100 dollari, gas +10% In calo anche Wall Street dopo la chiusura della vigilia per il Presidents' Day. A stemperare il ... Vendite pesanti a Mosca, rublo ai minimi in 15 mesi Vendite sull'azionario russo, con la Borsa di ...

Oggi Wall Street è chiusa per il President's Day Borsa Italiana Wall Street: apre in calo (Dj -0,56%) su crisi ucraina, Wti sopra 94 dollari (RCO) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 feb - Apertura in calo a Wall Street. Dopo la chiusura di ieri per il Presidents' Day, c'era attesa per la reazione dei mercati statunitensi ...

Sulle borse regna l’incertezza L'escalation in Ucraina pesa anche sull'apertura di Wall Street. Il Dow Jones perde subito quasi un ... Le sanzioni a Mosca preoccupano gli investitori, ma la borsa reagisce ancora all'insegna della ...

