Atp 500 Acapulco 2022: programma e orari martedì 22 febbraio con Berrettini e Nadal (Di martedì 22 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 500 di Acapulco 2022, per quanto concerne la giornata di oggi, martedì 22 febbraio. Notte di fuoco sul cemento indoor messicano, con Daniil Medvedev ad aprire i conti sul Centrale contro l’istrionico Benoit Paire; grande attesa inoltre per l’esordio di Rafael Nadal, reduce dal trionfo agli Australian Open, il quale dovrà vedersela con il lucky loser statunitense Denis Kudla. Sul Granstand Caliente.Mx, gli appassionati italiani attendono con impazienza l’ingresso in campo di Matteo Berrettini, azzurro che sfiderà l’ostico Tommy Paul al primo turno. Impegno sullo stesso campo anche per Lorenzo Sonego, altro italiano in tabellone, opposto al qualificato americano Wolf. Di seguito tutti gli incontri ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 500 di, per quanto concerne la giornata di oggi,22. Notte di fuoco sul cemento indoor messicano, con Daniil Medvedev ad aprire i conti sul Centrale contro l’istrionico Benoit Paire; grande attesa inoltre per l’esordio di Rafael, reduce dal trionfo agli Australian Open, il quale dovrà vedersela con il lucky loser statunitense Denis Kudla. Sul Granstand Caliente.Mx, gli appassionati italiani attendono con impazienza l’ingresso in campo di Matteo, azzurro che sfiderà l’ostico Tommy Paul al primo turno. Impegno sullo stesso campo anche per Lorenzo Sonego, altro italiano in tabellone, opposto al qualificato americano Wolf. Di seguito tutti gli incontri ...

Advertising

SuperTennisTv : Erano sei anni che una coppia italiana ???? non conquistava un #ATP 500! Che avventura a Rio per @fabiofogna e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 DUBAI: DJOKOVIC ACCEDE AGLI OTTAVI Eliminato in due set Musetti (6-3, 6-3) #SkySport #SkyTennis #Djokovic #Musetti - zazoomblog : Atp 500 Acapulco 2022: buona la prima per Fritz e Isner steccano Dimitrov e Nakashima - #Acapulco #2022: #buona… - sportface2016 : #ATPAcapulco 2022: buona la prima per #Fritz e #Isner, mentre stecca #Dimitrov - TennisWebMag : Nulla da fare ieri per @lorenzomusetti_ nell'esordio a Dubai (ATP 500). Il 19enne carrarino si è confrontato con il… -