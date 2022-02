Villarreal-Juventus domani in tv in chiaro? Canale, orario e streaming Champions League 2021/2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutto pronto per il doppio confronto tra Juventus e Villarreal per gli ottavi di finale di Champions League. Primo atto in Spagna, con i bianconeri di Massimiliano Allegri di scena all’Estadio de la Ceramica alle 21:00 di martedì 22 febbraio. Il match sarà trasmesso da Sky Sport (Canale 201) e Canale 5 (Canale 5 e 505 del digitale terrestre, così come 105 e 5005 di Sky), quindi in chiaro. Ma potrete seguirlo anche in streaming su Sky Go, NowTv e Mediaset Play. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e parole dei protagonisti. Tanti gli assenti: Chiellini, Dybala, Bonucci per i bianconeri, oltre ovviamente al lungodegente Chiesa. Ma anche Gerard Moreno, stella del Sottomarino giallo. Chi vincerà? Non ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutto pronto per il doppio confronto traper gli ottavi di finale di. Primo atto in Spagna, con i bianconeri di Massimiliano Allegri di scena all’Estadio de la Ceramica alle 21:00 di martedì 22 febbraio. Il match sarà trasmesso da Sky Sport (201) e5 (5 e 505 del digitale terrestre, così come 105 e 5005 di Sky), quindi in. Ma potrete seguirlo anche insu Sky Go, NowTv e Mediaset Play. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e parole dei protagonisti. Tanti gli assenti: Chiellini, Dybala, Bonucci per i bianconeri, oltre ovviamente al lungodegente Chiesa. Ma anche Gerard Moreno, stella del Sottomarino giallo. Chi vincerà? Non ...

juventusfc : Dove andiamo a giocare martedì in #UCL? Alla scoperta di Villareal! ?? - GiovaAlbanese : Conferme sulla disponibilità (parziale) di #Bonucci: sarà tra i convocati di #Allegri per il Villarreal, ma solo pe… - GiovaAlbanese : ?? #Dybala non preoccupa in vista della sfida Champions col Villarreal. #Juventus - Spazio_J : 'Se in Champions giocherà come col Torino, dovrà fare molta attenzione!': l'ex attaccante avverte -… - OdeonZ__ : Dossier Villarreal: dalla ceramica a Pau Torres, alla scoperta degli avversari della Juve -