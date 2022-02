Ucraina, le decisioni Ue porteranno a una svolta: nulla potrà più essere come prima (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Europa in Ucraina vive per la prima volta dalla scomparsa dell’Urss la minaccia di un nuovo grande conflitto bellico condotto da una Superpotenza atomica e nulla potrà più essere come prima. Lo scontro non riguarda solo e tanto l’Ucraina, come ci vogliono fare credere: da una parte la Nato, seguendo le aggressive strategie americane, punta a espandersi a est direttamente sulle frontiere russe, e dall’altra parte la Russia di Vladimir Putin pretende, in nome della sua sicurezza, di allargare la sua sfera di influenza e di neutralizzare i Paesi confinanti, cioè i paesi dell’ex Patto di Varsavia. L’Europa in questo scontro rischia di rimanere schiacciata, e l’Italia in particolare perché dipende più degli altri Paesi dal gas ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Europa invive per lavolta dalla scomparsa dell’Urss la minaccia di un nuovo grande conflitto bellico condotto da una Superpotenza atomica epiù. Lo scontro non riguarda solo e tanto l’ci vogliono fare credere: da una parte la Nato, seguendo le aggressive strategie americane, punta a espandersi a est direttamente sulle frontiere russe, e dall’altra parte la Russia di Vladimir Putin pretende, in nome della sua sicurezza, di allargare la sua sfera di influenza e di neutralizzare i Paesi confinanti, cioè i paesi dell’ex Patto di Varsavia. L’Europa in questo scontro rischia di rimanere schiacciata, e l’Italia in particolare perché dipende più degli altri Paesi dal gas ...

