Tuchel: "Non è il momento di ridere di Lukaku". Ma lui ride... (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il tecnico del Chelsea nella conferenza di presentazione del match di Champions contro il Lilla ha parlato dell'ex attaccante dell'Inter. Contraddicendosi un po'... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il tecnico del Chelsea nella conferenza di presentazione del match di Champions contro il Lilla ha parlato dell'ex attaccante dell'Inter. Contraddicendosi un po'...

Tucoramires1 : @NandoPiscopo1 @JacquesD10_ @dello__98 Il problema di Lukaku é che spesso ha bisogno di troppo tempo che nel Chelsea di Tuchel non hai. - JacquesD10_ : @NandoPiscopo1 @dello__98 @Tucoramires1 Tuchel e il suo sistema non lo valorizzano ma in questi mesi in premier si… - JacquesD10_ : @NandoPiscopo1 @dello__98 @Tucoramires1 poi ovvio che il sistema di tuchel non lo valorizza ma Lukaku ha una tecnica abbastanza penosa - SepDam : @Zeno45740934 Nagelsmann, x quanto bravo, non sta replicando la stessa 'magia' dell'hoffenheim seppure i risultati… - fcin1908it : VIDEO / Tuchel: “Lukaku? Non era inserito, ma non è il momento di ridere di Romelu” -