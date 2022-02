Stavano scavando per l’elettrodotto | Incredibile ritrovamento

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Durante i lavori eseguiti da Terna per la realizzazione nell’Isola d’Elba di un elettrodotto, i ricercatori hanno fatto un’altra importante scoperta archeologica. Data la vicinanza con l’importante sito storico della villa romana delle Grotte, la prassi ha imposto alla Soprintendenza di Pisa e Livorno di agire con un’analisi di tutela. Ed ecco che sono affiorati resti di strutture in opus reticulatum in serpentino e calcare… Nuovi reperti a Portoferraio (captured) – curiosauro.itIl muro romano sottoa Elba Chiaramente siamo di fronte a delle strutture monumentali, collegabili ai resti della grande domus romana delle Grotte, che si affaccia sul golfo di Portoferraio. Il sito già tutelato che si trova infatti nel tracciato interessato dagli scavi per la realizzazione del, ovvero fra San Giuseppe e Portoferraio. ...