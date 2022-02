Reggio Emilia | minaccia l' ex moglie e poi chiede di essere arrestato | Se non lo fate adesso lo farete quando l' avrò uccisa - In manette un

Advertising

linkmotorsepoca : MERCEDES Classe 200 E cat - € 3900 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE LINK MOTORS REGGIO EMILIA LI… - linkmotorsepoca : FIAT Panda 4x4 - € 6500 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE LINK MOTORS REGGIO EMILIA LINK MOTORS R… - MarcoPizzi14 : RT @CamComReggioEmi: Siglato il #protocollointesa tra il prefetto di Reggio Emilia, Iolanda Rolli, e il commissario straordinario della Cam… - CamComReggioEmi : Siglato il #protocollointesa tra il prefetto di Reggio Emilia, Iolanda Rolli, e il commissario straordinario della… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia

Come riporta La Gazzetta di, i due si stanno separando. La vittima aveva già sporto denuncia nei confronti dell'ex marito. Domenica l'uomo si è presentato ancora una volta sotto casa, insultandola e minacciandola di ...C'è un lupo che si aggira per il centro di Castellarano , in provincia di. L'animale è stato avvistato domenica notte da una pattuglia di carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio. I militari stavano percorrendo via Radici Nord, quando ...Ha chiesto ai carabinieri di essere arrestato perché altrimenti avrebbe ucciso l'ex moglie. È quanto accaduto nella caserma dei carabinieri di Scandiano (Reggio Emilia). Protagonista della vicenda un ...Tragedia sfiorata? Forse, ma questa volta è finita diversamente. Un uomo di 50 anni della provincia di Reggia Emilia è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori. Recatosi sotto l’abitazione del ...